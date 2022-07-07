Уфа, , 07:53 — REGNUM Изменения в закон «О патентной системе налогообложения в Республике Башкортостан» внесены в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Налоги Kakprosto.ru

Сообщается, что в республике на 2022 год уменьшен размер потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода по некоторым видам предпринимательской деятельности.

«Это условный показатель, который используется для расчета налога. Его снижение автоматически влечет за собой уменьшение суммы обязательного платежа. Мы снизили налоговую нагрузку на предпринимателей по пятнадцати видам деятельности. В их числе — предприниматели, которые предоставляют экскурсионные услуги, услуги по присмотру за детьми, занимаются мебельным производством, деятельностью по уходу за престарелыми и инвалидами, работают в животноводстве, растениеводстве и ряде других сфер», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева.

Отмечается, что при патентной системе налогообложения налог исчисляется как 6% предельно возможного годового дохода за вычетом уплаченных страховых взносов. При этом по десяти видам деятельности предельно возможный годовой доход уменьшен на 50%. По пяти видам деятельности этот показатель уменьшен на треть и более.

«Налоговая льгота позволит субъектам малого и среднего предпринимательства направить высвободившиеся средства на развитие и сохранить рабочие места. Вкупе с другими мерами поддержки бизнеса данная мера послужит фактором, сдерживающим инфляционные явления в экономике республики», — сообщает Толкачев.

Сообщается, что данный закон подписал глава Башкирии, документ был опубликован. Закон вступает в силу 11 июля. Свое действие он распространяет на правоотношения, которые возникли с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 2022 года.