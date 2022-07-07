Соликамск, Пермский край, , 07:51 — REGNUM В Соликамске Пермского края 6 июля выпал град. Об этом сообщили пользователи соцсети «В Контакте», опубликовав фото и видео непогоды.

Град

По данным ГИС-центра, град прошел и рядом с Пермью. »Конвективная ячейка с градом прошла западнее Перми», — отметили синоптики.

Кроме града в Соликамске прошёл ливень. Дождь был настолько мощным, что пользователи сообщают о смытом асфальте на дороге.

Ливень прошёл и в Березниках. Подписчики пабликов характеризуют город из-за наводнения как «маленькая Венеция».