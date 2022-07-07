Чита, 7 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Забайкальском крае первое торжество в честь Дня семьи, любви и верности состоялось в Петровск-Забайкальском районе. Как сообщает 7 июля региональный Департамент ЗАГС, медалями наградили две семьи — Кудрявцевых и Квасовых.

День семьи, любви и верности в Забайкалье

Напомним, что награда вручается супругам, зарегистрировавшим брак не менее 25 лет назад, пользующимся уважением среди сограждан, добившимся благополучия совместным трудом и воспитавшим детей достойными членами общества. Обе пары полностью соответствуют этим требованиям.

Супруги Юрий и Людмила Кудрявцевы вместе уже 55 лет. Юрий Тимофеевич работал в автотранспортном предприятии водителем автобуса на городских и междугородних маршрутах, а затем инженером по безопасности движения более 40 лет. За трудовую деятельность был награжден грамотами, значком «За работу без аварий», знаками «Ударник одиннадцатой пятилетки», победитель социалистического соревнования», присвоено звание «Лучший водитель управления».

Его супруга Людмила — учитель математики со стажем 46 лет. За трудовую деятельность награждена грамотами областного и городского значения, имеет звания «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения ССР», «Заслуженный работник Читинской области». Ученики Людмилы Федоровны всегда были хорошо подготовлены к поступлению в техникумы, ВУЗы, а результаты ЕГЭ — одни из лучших в городе. Многие выпускники пошли по стезям преподавателя и стали учителями математики.

Супруги воспитали двух дочерей Ирину и Наталию, которые подарили родителям трех внуков, а внуки — двух правнуков. Основные заботы четы Кудрявцевых всегда были о детях, пожилых родителях и о школьных детях. Юрий Тимофеевич для школьных детей был вторым «классным руководителем», так как во всех походах, поездках, классных мероприятиях он всегда был рядом.

Вторая пара — супруги Юрий и Надежда Квасовы, которые вместе 32 года.

Юрий работал в Петровск-Забайкальском педагогическом училище, прошел путь от преподавателя специальных дисциплин до заведующего отделением физической культуры. За 42 года выпустил не одну тысячу учителей физической культуры. Удостоен званий «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», «Заслуженный профессиональный работник Читинской области». В 2014 году за высокие показатели в достижении спортивных результатов Забайкальского края был поощрен путевкой на Зимние Олимпийские Игры в Сочи.

Его супруга Надежда 33 года трудилась в детском саду, награждена грамотами и благодарностями городского и областного уровня. Хранительница семейного уюта и домашнего очага.

Супруги Квасовы воспитали дочь и сына, которые подарили родителям внука и внучку. Супруги всегда поддерживают друг друга в трудные минуты, делят пополам радости и невзгоды. Их трудолюбие, семейный уклад, взаимопонимание, чуткое, теплое отношение — хороший пример младшему поколению. Семья очень любит и ценит природу нашего Забайкальского края.

Награждение медалями состоялось в отделе ЗАГС Петровск-Забайкальского района. Виновников торжества пришли поздравить глава города Игорь Зарыпов, заместитель главы города Юрий Кривицкий, родные и коллеги. Музыкальные подарки семьям прозвучали в исполнении Оксаны Кравцовой.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, устанавливающий 8 июля Днём семьи, любви и верности, президент России Владимир Путин подписал в конце июня 2022 года. Отмечается, что такое решение было принято в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.

Читайте также: Сеть: «Свершилось!» — Путин ввёл празднование Дня семьи, любви и верности