Богота, 7 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. 32 члена криминальной группировки «Клан залива», занимающейся убийствами и наркоторговлей, задержали силовики Колумбии, заявил глава колумбийского министерства обороны Диего Молано на своей странице в Twitter.

Sascha Grabow Колумбия

«Оплоты «Клана залива» продолжают рушиться один за другим. У преступников нет пути: либо они сдаются, либо мы сами их поймаем», — заявил он.

Отмечается, что среди задержанных был и криминальный авторитет, известный под псевдонимами «Давид» или «Сантьяго», назначенный ответственным за контроль над наркотрафиком в Колумбии лидером группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Колумбия заявила о планах экстрадировать в США сестру главы наркокартеля «Клан залива». Ее обвиняют в соучастии в поставках наркотиков в различные страны.