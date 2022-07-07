Будапешт, 7 июля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Матч с казахстанским «Тоболом» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов был сложным. Об этом заявил главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов.

Кирилл Венедиктов Станислав Черчесов

«Матч был сложным, но именно этого мы и ожидали. Мы пробовали все на поле, но, к сожалению, этого было недостаточно», — приводит слова Черчесова венгерский портал Nemzeti.

Он отметил, что в матче были свои сложности, и их нужно обсудить их с командой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тобол» и «Ференцварош» сыграли вничью в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов со счётом 0:0.