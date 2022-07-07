Париж, 7 июля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Власти Франции собираются национализировать энергетическую компанию Electricite de France (EDF), эксплуатирующую почти 60 атомных энергоблоков. Об этом заявила премьер-министр республики Элизабет Борн 6 июня в ходе выступления перед депутатами Национального собрания страны.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По ее словам, французское руководство должно обеспечить суверенитет государева «в условиях последствий ситуации вокруг Украины, а также из-за огромных вызовов в будущем».

Борн также отметила, что Париж планирует делать ставку на развитие возобновляемых источников энергии в стране и ускорит работу в этом направлении. Кроме того, как подчеркнула премьер-министр, Франция продолжит инвестировать в ядерную энергетику, собирая новые реакторы и внедряя инновации для АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня профсоюзы EDF начали забастовки, из-за которых во Франции усугубились проблемы производителей электроэнергии на фоне роста себестоимости электроэнергии.

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