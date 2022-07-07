Калуга, 7 июля 2022, 11:05 — REGNUM Открытие памятной стелы, посвящённой почётному гражданину Калуги, генеральному конструктору Калужского турбинного завода, академику Владимиру Кирюхину, состоялось в Калуге. Церемония приурочена к его 100-летию. Об этом 7 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу.
Владимир Кирюхин внёс неоценимый вклад в развитие Калужского турбинного завода, проработав на нём в должностях от инженера до генерального конструктора. Когда-то разработанные им проекты не теряют своей актуальности и сегодня, реализуют их уже верные ученики и последователи учёного.
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