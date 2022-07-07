Калуга, 7 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Открытие памятной стелы, посвящённой почётному гражданину Калуги, генеральному конструктору Калужского турбинного завода, академику Владимиру Кирюхину, состоялось в Калуге. Церемония приурочена к его 100-летию. Об этом 7 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу.

Виктория Кромская В Калуге открыли памятник генеральному конструктору турбинного завода академику Владимиру Кирюхину

Владимир Кирюхин внёс неоценимый вклад в развитие Калужского турбинного завода, проработав на нём в должностях от инженера до генерального конструктора. Когда-то разработанные им проекты не теряют своей актуальности и сегодня, реализуют их уже верные ученики и последователи учёного.

«Именно таким созидателям, как Владимир Иванович Кирюхин, мы обязаны стратегической безопасностью нашей Родины. И калужане должны знать, что город, в котором они живут, — город инженеров, конструкторов и рабочих, которые создают важный для страны продукт. Очень важно, чтобы даже самый маленький наш калужанин знал и гордился тем, что производится руками наших горожан на наших калужских предприятиях. Я уверен, что дети будут задавать своим родителям правильные вопросы, и им будет, что рассказать об этом человеке!» — отметил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.