Якутск, , 07:52 — REGNUM 87 лесных пожаров зафиксированы в Якутии 7 июля, из них тушат 23. Площадь возгораний, по ликвидации которых идут работы, составляет 243 га, общая территория очагов — 42,9 тыс. га, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Лесные пожары МЧС

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За сутки в регионе обнаружили 17 новых пожаров, ликвидировали — 15, площадь новых возгораний — 1,37 тыс. га.

Больше всего пожаров в Нерюнгринском (37), Алданском (19) и Усть-Майском (12) районах республики. Борются с огнём 763 человека при содействии 60 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в городском округе Якутска 5 июля после гроз обнаружены три природных возгорания. Очаги выявили благодаря авиамониторингу.