Донецк, , 07:41 — REGNUM Предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике (ДНР) дала Сирия. Об этом 7 июля рассказала глава МИД ДНР Наталья Никанорова.

Флаг ДНР Цуканов М.В

По словам Никаноровой, в международном трибунале примет участие Луганская Народная Республика (ЛНР), а представители России уже производят следственные действия на территории Донбасса.

«В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие», — уточнила глава МИД ДНР.

Также Никанорова отметила, что подготовка устава международного трибунала сейчас является одной из важнейших задач ведомства. Устав предполагается учредить на основании международного договора. Этот устав станет основой для всех процессуальных действий, включая осуждение виновных в военных преступлениях.

Власти ДНР планируют провести ряд промежуточных трибуналов над украинскими боевиками до конца августа. Предполагается, что перед трибуналом предстанут как военнослужащие ВСУ, так и члены националистических батальонов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобных им.

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