Иркутск, 7 июля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 7 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8693 человека (+1 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 409 (+59 за сутки), хотя ещё накануне было +70.

Госпитализированы 240 (-3 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 272 пациента (+57 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 704 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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