Вологда, 7 июля 2022, 07:38 — REGNUM В Вологодской области запустили видеомониторинг лесных пожаров, сообщает правительство региона.
На вышках сотовой связи установлены 35 видеокамер. Устройства фиксируют возможные возгорания и сигнализирует о потенциально опасном объекте, специалист анализирует эту информацию и в случае выявления возгорания передает ее в диспетчерскую службу лесничества для выезда сотрудников лесной охраны на место.
На установку камер на вышках сотовой связи было выделено 22,5 млн рублей из регионального бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в лесах Вологодчины зафиксировано шесть лесных пожаров.