Вологда, 7 июля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Вологодской области запустили видеомониторинг лесных пожаров, сообщает правительство региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

На вышках сотовой связи установлены 35 видеокамер. Устройства фиксируют возможные возгорания и сигнализирует о потенциально опасном объекте, специалист анализирует эту информацию и в случае выявления возгорания передает ее в диспетчерскую службу лесничества для выезда сотрудников лесной охраны на место.

«Определены 10 самых «горимых» районов, в которых за последние 20 лет произошли 70% лесных пожаров по количеству и 88% по площади. Система отлично работает, мы сегодня в этом убедились. Камеры с хорошим разрешением, делают оборот в 360 градусов каждые 10 минут, обзор до 40 километров, есть возможность приблизить картинку. Сегодня благодаря системе видеонаблюдения был выявлен начинающийся лесной пожар в Чагодощенском районе», — заявил заместитель губернатора Антон Кольцов .

На установку камер на вышках сотовой связи было выделено 22,5 млн рублей из регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в лесах Вологодчины зафиксировано шесть лесных пожаров.