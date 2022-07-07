Кустанай, Казахстан, , 07:38 — REGNUM Казахстанский «Тобол» и венгерский «Ференцварош» сыграли вничью в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Кустанае и завершилась со счётом 0:0.

Станислав Черчесов Twitter.com/StasCherchesov

Второй матч состоится в Будапеште 13 июля.

Напомним, главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого клуб выиграл чемпионат и Кубок Венгрии. «Тобол» является чемпионом Казахстана сезона — 2021.

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