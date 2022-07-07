Тюмень, , 07:32 — REGNUM В Тюменской области более месяца разыскивают мать младенца, которого нашли расчленённым в селе Мальково. Её личность до сих пор не установлена, сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Младенец Pexels.com

Вечером 29 мая голову и руку младенца обнаружил в кустах возле своего дома житель Мальково. Остальные части тела малыша были найдены в другом конце деревни.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребёнка»).