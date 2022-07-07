Хабаровск, 7 июля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Хабаровском крае почти 200 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР уже нашли постоянное место работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Хабаровск

Всего в край приехали 605 человек. Все живут в пунктах временного размещения, занимаются оформлением документов и трудоустраиваются.

Служба занятости Хабаровского края активно помогает им искать работу.

«На участие в программе переселения соотечественников уже подали заявления 477 человек, в отношении 371 из них уже вынесены положительные решения. Заявки на присвоение гражданства РФ уже подали 33 человека», — добавили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, из Донбасса и с Украины в Россию прибыли ещё около 20 тыс. мирных жителей.