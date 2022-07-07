Вашингтон, 7 июля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Китай пытается использовать свои связи в бизнесе и местными властями в США, чтобы оказать влияние на политику Вашингтона. Об этом говорится в докладе Национального центра контрразведки и безопасности США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

«На протяжении десятилетий целый ряд структур в Китае налаживали в США связи с крупным бизнесом и властями на местном уровне и на уровне американских штатов, часто это приносило пользу обеим сторонам», — указано в докладе.

Тем не менее, отмечает разведсообщество, из-за роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, связи Китая с американскими предпринимателями могут принести вред Соединенным Штатам. Предполагается, что Пекин пытается использовать эти связи для влияния на принятие решений внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай осудил Соединенные Штаты за то, что Вашингтон заставил голландского поставщика прекратить продажу оборудования для производства микросхем Пекину. МИД КНР назвал этот поступок актом «технического терроризма» со стороны США.