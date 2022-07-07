Оренбург, 7 июля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области за полгода санавиация транспортировала 85 пациентов. Среди них 45 — это дети, сообщили в региональном минздраве.

Http://minzdrav. permkrai.ru Вертолёт службы санавиации

Среди юных пациентов помощь санавиации потребовалась 21 ребёнку в возрасте до одного года. Во имя спасения жизней санавиация области работает в круглосуточном режиме.

Чаще всего вертолёт вылетал за пациентами на восток региона — в Орск. Кроме того, «Ми-8» транспортировал пациентов в федеральные Центры Челябинска, Тюмени и Пензы.