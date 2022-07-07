Элита России хочет дружбы с Западом, а ситуация требует империи — Кургинян
Москва, 7 июля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В нынешней России преобладают элитные надежды, что удастся все же договориться с Западом и продолжить жить той жизнью, которая была ранее, но это категорически невозможно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Он отметил, что покуда это все так, то этот символ веры будет разрушаться экспериментом. Рано или поздно станет понятно, что возврата к прошлому нет, а счет предъявляется не кадрам конкретным, а их потенциалам, которые неадекватны вызовам. И речь идет о мучительном восстановлении огромного количества слагаемых. А то, что будет восстанавливается, кто хочет этого или нет, будет империей, а у этой империи будет цель. И целью ее может быть только изменение тренда, а не завоевание в нем места.
Тем не менее, он подчеркнул, что все делается ровно так, как могло бы делаться в сложившихся условиях, но никто не будет из наших врагов воспроизводить этот линейный формат и никто не будет сдаваться, потому что так надо. Враг будет менять правила, вводить новые компоненты, и к этому надо быть готовыми заблаговременно.