Москва, 7 июля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В нынешней России преобладают элитные надежды, что удастся все же договориться с Западом и продолжить жить той жизнью, которая была ранее, но это категорически невозможно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Это все большой запутанный комок, в котором сейчас точка одна — давайте как-нибудь договоримся и вернется старая жизнь, и мы забудем это как сон, как утренний туман. Так вот, я не против даже… Конечно, я против, но я терпел все это тридцатилетие, терпел и буду жить. В конце концов, если общество хочет, ну что ты будешь по этому поводу говорить. Ты просто себе организуешь ту жизнь, которую хочешь, я это делал всегда. Я просто знаю, что это просто невозможно, а доказать это нельзя. Это символ веры», — продолжил эксперт.

Он отметил, что покуда это все так, то этот символ веры будет разрушаться экспериментом. Рано или поздно станет понятно, что возврата к прошлому нет, а счет предъявляется не кадрам конкретным, а их потенциалам, которые неадекватны вызовам. И речь идет о мучительном восстановлении огромного количества слагаемых. А то, что будет восстанавливается, кто хочет этого или нет, будет империей, а у этой империи будет цель. И целью ее может быть только изменение тренда, а не завоевание в нем места.

«Вот пока эти позиции не окажутся на своих местах, как мне кажется, мы будем несколько буксовать, но умеренно. Но я верю в победу нашего ограниченного контингента в рамках этой спецоперации. Я действительно в это верю, я вижу, как ребята работают. Они работают совсем не так плохо, как можно было бы ожидать. А в общем-то они работают гениально. Мне это начинает напоминать, прошу прощения, все аналогии хромают, экспедиционный корпус Александра Македонского , высадившийся в Персии, это уже что-то такое. Все больше и больше там мобилизация, и все больше населенных пунктов переходят под наше управление», — продолжил Кургинян.

Тем не менее, он подчеркнул, что все делается ровно так, как могло бы делаться в сложившихся условиях, но никто не будет из наших врагов воспроизводить этот линейный формат и никто не будет сдаваться, потому что так надо. Враг будет менять правила, вводить новые компоненты, и к этому надо быть готовыми заблаговременно.