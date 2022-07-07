Токио, , 07:24 — REGNUM По числу патентов, используемых при создании новых твердотельных батарей для электромобилей, лидирующие позиции в мире занимают японские компании. Это следует из опубликованных 7 июля результатов исследования газеты Niikei.

Литий-ионный аккумулятор цилиндрический Lead holder

По данным издания, в этой сфере с большим отрывом лидирует автомобильный концерн Toyota Motor, владеющий около 1,3 тыс. патентных заявок. На втором месте — Panasonic с 445 патентами, на третьем — нефтяная компания Idemitsu Kosan с 272 заявками. Четвёртую позицию занимает южнокорейский концерн Samsung Electronics.

В своём исследовании Niikei охватила все касающиеся твердотельных батарей патентные заявки, поданные компаниями в соответствующие организации.

Твердотельные батареи, с которыми связывают большие перспективы, позволяют отказаться от жидких электролитов, используемых в обычных литий-ионных (li-ion) аккумуляторах. Новые технологии могут вдвое увеличить дальность поездки автомобиля на одном заряде и значительно снизить риск возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году правительство Южной Кореи намерено выделить 24,7 трлн вон ($19,2 млрд) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), связанные с цифровыми инновациями.

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