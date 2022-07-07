Новосергиевский район, Оренбургская область, 7 июля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошла смертельная автоавария с участием легкового автомобиля и автоцистерны, сообщили 7 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Возле села Покровка Новосергиевского района столкнулись автомобиль «Форд» и автоцистерна. По предварительным данным, пострадали три человека. Один человек погиб.

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб.