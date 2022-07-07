Москва, 7 июля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал доказанным «наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам АО КБ «Златкомбанк» шестерых ответчиков из числа акционеров и бывших топ-менеджеров. По сумме спор приостановлен до расчёта с кредиторами. Вердикт могут обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

В решении суда названы Дмитрий Алалыкин, Олег Скоробогатов, Олег Смирнов, Лиана Введенская, Леон Введенский (акционер банка) и Александр Родимов.

В материалах дела уточнялось, что согласно письму ЦБ РФ «в период существенного ухудшения положения банка акционерами являлись: Ким А. Г. с долей 13,42% по состоянию на дату отзыва лицензии; Введенская Л. В. с долей 9,95% по состоянию на дату отзыва лицензии; Палкин И. В. с долей 9,96% по состоянию на дату отзыва лицензии; Алалыкин Д. Ю. с долей 2,47% по состоянию на 01.10.2018 года; ООО «ПСК «Эльта» с долей 9,99%; (Родимов А. Г. — владелец 100% доли и генеральный директор)».

Сумма в заявлении о субсидиарной ответственности на осень 2020 года превышала 856 млн рублей.

Банк был обанкрочен в марте 2019 года.

Напомним, банк остался без лицензии 6 декабря 2018 года, будучи на 405-м месте в РФ по размеру активов.

На начало июня 2022 года долги перед 241 кредитором у КБ составляют более 893 млн рублей.