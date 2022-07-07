Тюмень, , 07:18 — REGNUM Тюменским государственным и муниципальным служащим, а также волонтёрам за ранение во время спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины определены выплаты. Это следует из постановления правительства региона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Спецоперация в Донбассе ИА REGNUM

Тюменским государственным и муниципальным служащим, а также волонтёрам по ранению в республиках Донбасса и на Украине во время спецоперации российских войск положено три миллиона рублей. В случае их смерти родственники получат пять миллионов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Тюменской области в конце июня приравняло добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине и в республиках Донбасса, в денежных выплатах по ранению к военным. В случае ранения им выплачивается из регионального бюджета один миллион рублей, в случае смерти их родственники получат три миллиона рублей.

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