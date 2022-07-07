Южно-Сахалинск, , 07:18 — REGNUM Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который 7–8 июля работает на Сахалине, пригласил корейских предпринимателей совместно с российскими инвесторами осваивать Курильские острова, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инвесторы из Кореи в октябре приступят к строительству на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» гостиницы «Большевик». Площадь отеля составит 14,3 тыс. квадратных метра.

«Я хочу вас пригласить на Курильские острова. Мы там создали уникальную преференциальную зону. Там такие налоговые льготы, которых больше нигде на территории Российской Федерации нет. Мы в этом году запускаем там два круизных судна. Ещё два построим. Острова уникальные, посмотрите их и, я думаю, у вас появится интерес к их освоению вместе с нашими инвесторами», — сказал Трутнев

Как сообщало ИА REGNUM, к Курилам 22 июня направилась группа из 220 японских судов, которая будет добывать у острова Сигнальный морскую добычу, написал ТАСС со ссылкой на рыбопромышленную ассоциацию северной префектуры Хоккайдо.