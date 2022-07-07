Благовещенск, , 07:21 — REGNUM В центре Благовещенска возобновили подачу электричества в социальные объекты и жилые дома. О полном завершении ремонтных работ ОАО «Амурские коммунальные сети» отчиталось 7 июля в своём телеграм-канале. С момента отключения прошло около полутора суток.

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«Специалистами лаборатории было выявлено 5 дефектов. Электромонтёры заменили все повреждённые, в результате короткого замыкания, участки. Работы были полностью завершены к 20 часам», — отметили в компании.

В большинстве жилых домов электричество появилось ещё днём 6 июля. Последними запитали 161 и 168 кварталы города, это произошло около 23 часов по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за масштабного и длительного отключения электроснабжения в жилых домах, где проживают порядка 4 тыс. человек, в Благовещенске едва не ввели режим ЧС. Мэр города Олег Имамеев возмущён сложившейся ситуацией и настаивает на компенсации горожанам морального и материального вреда, нанесённого долгими ремонтными работами на линии, обслуживаемой ОАО «АКС». Электричество в городе отключили днём 5 июля.