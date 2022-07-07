Хабаровск, , 07:14 — REGNUM Замминистра строительства России Алексей Ересько осмотрел в Хабаровске общественные территории, благоустроенные по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Хабаровск

Делегация побывала в «Сквере пограничной славы» на Уссурийском бульваре и на площади Блюхера. Первый объект уже закончен, второй — в завершающей стадии (готовность 80%). Также Алексей Ересько оценил «Сквер русских сказок» в парке Северный, осмотрел многоквартирные дома, где обновили фасад, лифты и крышу по программе капремонта.

«Хабаровский край очень вдумчиво подходит к реализации нацпроекта, и это дает свои результаты», — сказал Ересько.

Позже состоялось заседание, где обсуждали предстоящий отопительный сезон, а также федеральные проекты «Чистая вода» и переселение граждан из аварийного жилья. Замглавы Минстроя России заверил, что сокращения финансирования действующих программ не планируется.