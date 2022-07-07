Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Президент США Джо Байден отреагировал на письмо американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в феврале в России. Об этом 7 июля сообщает CNN.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что Байден позвонил жене Грайнер, чтобы заверить её в том, что он работает над скорейшим освобождением баскетболистки, также как и других граждан США.

По словам Байдена, его администрация «использует все возможности, чтобы вернуть Бриттни домой». Кроме того, он предложил всестороннюю поддержку семье задержанной.

Также он зачитал жене Грайнер черновик своего ответного письма, которое намерен отправить баскетболистке.

Напомним, в феврале 2022 года Грайнер, прибывшая рейсом из Нью-Йорка, была задержана в московском аэропорту «Шереметьево». У неё нашли «вейпы» с жидкостью, которая представляла собой наркосодержащее масло.

Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. В июле Грайнер написала Байдену письмо с просьбой помочь в её освобождении.

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