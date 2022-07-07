Москва, , 07:13 — REGNUM Новые климатические нормы с учётом изменений климата за последние 30 лет, были введены в России. Об этом 7 июля рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тёплая погода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под термином «температурная аномалия» понимается несоответствие средним температурным показателям за несколько лет. Температура может быть аномальной для одного конкретного дня, либо месяца. «Нормальная» температура — это та, которая не выбивается из показателей предшествующих периодов.

Как уточнил Вильфанд, переход на новые климатические нормы произошёл 1 июля. В частности, с учётом изменения климата для Москвы температурная норма для июля повысилась на 1,5 градуса. По словам специалиста, это очень много.

Благодаря переходу на новые климатические нормы такое сочетание, как «аномально тёплая погода» будет звучать в прогнозах погоды значительно реже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам научного руководителя Гидрометцентра Вильфанда, вода в водоёмах Москвы прогрелась сильнее, чем в Чёрном море.

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