Макао, Китай, , 07:13 — REGNUM Карантин введен из-за вспышки коронавирусной инфекции для популярного торгового центра, расположенного рядом с казино MGM China (2282. HK) в китайском специальном административном районе Макао. Об этом 7 июля сообщает агентство Reuters.

Макао (сс) Meraj Chhaya

Объект не будет работать по меньшей мере семь дней. 6 июля на карантин был закрыт один из самых известных отелей Макао «Гранд Лисабон» (Grand Lisboa), внутри которого находятся около 500 человек.

В Макао также блокированы еще более десятка других объектов. В городе с начала июня зарегистрировано более тысячи случаев заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Кипре было вновь введено обязательное ношение защитных масок в помещениях на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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