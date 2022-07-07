Тегеран, 7 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 6 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что недавние переговоры в Катаре были сосредоточены на получении эффективных гарантий со стороны США. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Он сделал это заявление на пресс-конференции со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани после встречи в иранской столице.

Высоко оценив организацию правительством Катара переговоров между Ираном и представителем ЕС, Амир Абдоллахиан заявил, что Катар всегда играл позитивную роль в содействии региональному диалогу.

Он отметил, что Иран полон решимости достичь хорошей, прочной и устойчивой сделки и не выдвигает никаких чрезмерных требований.

«У Ирана нет требований, выходящих за рамки иранской ядерной сделки 2015 года (известной как СВПД)», — заявил министр иностранных дел.

Он вновь подтвердил, что на недавних переговорах в Дохе иранская сторона сосредоточилась на получении эффективных гарантий от американской стороны в любой области, которая может повлиять на полную экономическую выгоду Ирана от СВПД.

Министр иностранных дел Катара, со своей стороны, поблагодарил Тегеран за доверие Катару провести переговоры между Ираном и США.