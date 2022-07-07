Пакистан призывает к усилиям по устранению торговых барьеров с Ираном
Тегеран, 7 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. 6 июля министр финансов Пакистана Мифтах Исмаил заявил, что Исламабад работает над устранением препятствий для торговых связей, особенно над поиском альтернативного решения для проведения банковских операций с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Мифтах Исмаил встретился и провел переговоры с послом Исламской Республики Иран в Пакистане Мохаммадом Али Хоссейни.
Стороны рассмотрели последние события, связанные с Совместной экономической комиссией, 21-е заседание которой запланировано на август в Исламабаде.
Хоссейни отметил, что Иран готов развивать сотрудничество с Пакистаном и верит в политику взаимодействия с соседями, основанную на обеспечении общих интересов. Назвав экономики Ирана и Пакистана взаимодополняющими, он призвал к укреплению сотрудничества в области нефти и газа.
Ссылаясь на некоторые препятствия в сотрудничестве между двумя странами, особенно в валютном и финансовом секторах, посол Ирана призвал пересмотреть альтернативные планы платежей.
Он подчеркнул: «21-е заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Пакистана станет отличной возможностью поделиться мнениями и устранить препятствия».