Тегеран, 7 июля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. 6 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 413 человек, причем пять иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще пять иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 413», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране был обнаружен 1271 новый случай заражения COVID-19, при этом 176 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 063 846 пациентов из общего числа 7 242 919 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 273 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 664 050 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 019 874 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.