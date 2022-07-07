Тегеран, , 08:18 — REGNUM 6 июля иранский чиновник заявил, что ядерные переговоры не достигли немедленного завершения из-за чрезмерной требовательности Вашингтона. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Мохаммад Хоссейни, вице-президент Ирана по парламентским делам, выступил с речью на 4-й Международной конференции по правам человека.

«Тот факт, что мы не приходим к быстрому заключению, коренится в экстравагантном духе американцев, и если Исламская Республика стремится к переговорам, то на самом деле она выступает за отмену санкций», — отметил Хоссейни.

«США разорвали ядерную сделку 2015 года, также известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и вышли из соглашения», — сказал он, отметив, что Вашингтон, по-видимому, не соблюдал свои обязательства по сделке, когда он являлся подписантом СВПД, и теперь страна стремится вернуться к соглашению, не давая никаких гарантий.

«Американские власти не хотят давать заверений в том, что они даже перестанут менять свои обещания или не возобновят снятые санкции», — заявил иранский чиновник, подчеркнув, что американские власти не хотят гарантировать, что они будут соблюдать свои обязательства, поэтому в такой ситуации становится очевидно, что если Исламская Республика вступает в любые переговоры, данные переговоры будут направлены на отмену антииранских санкций, причем их результат должен обеспечивать экономические интересы иранского народа.

«Хотя исламский истеблишмент не ждет ничего от ядерных переговоров, он проводит политику расширения отношений с соседними государствами и другими нациями, чтобы изменить обстоятельства», — заявил вице-президент.