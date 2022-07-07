США препятствуют участию иранских лучников в мировых соревнованиях
Тегеран, 7 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. 6 июля Федерация стрельбы из лука Ирана объявила, что иранские лучники не смогли вылететь в Соединенные Штаты для участия во Всемирных играх, поскольку США не выдали визы членам команды. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.
Всемирная федерация стрельбы из лука выделила две квоты, которые не могут быть перераспределены, двум иранским лучникам: Гисе Биборди и Рамезану Биабани.
Хотя члены команды посетили посольство США в Армении и ожидали выдачи виз, они не смогли выехать в Соединенные Штаты для участия во Всемирных играх, намеченных на 8 июля, из-за препятствий со стороны принимающего государства.
Это уже второй случай, когда США создают такие ограничения для иранских лучников.
В прошлом году США не выдали визу главе иранской федерации для участия во Всемирном конгрессе по стрельбе из лука.