Тегеран, 7 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. 6 июля Федерация стрельбы из лука Ирана объявила, что иранские лучники не смогли вылететь в Соединенные Штаты для участия во Всемирных играх, поскольку США не выдали визы членам команды. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Всемирная федерация стрельбы из лука выделила две квоты, которые не могут быть перераспределены, двум иранским лучникам: Гисе Биборди и Рамезану Биабани.

Хотя члены команды посетили посольство США в Армении и ожидали выдачи виз, они не смогли выехать в Соединенные Штаты для участия во Всемирных играх, намеченных на 8 июля, из-за препятствий со стороны принимающего государства.

Это уже второй случай, когда США создают такие ограничения для иранских лучников.

В прошлом году США не выдали визу главе иранской федерации для участия во Всемирном конгрессе по стрельбе из лука.