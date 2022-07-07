Мадрид, 7 июля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Июнь 2022 года стал четвёртым самым теплым июнем XXI века в Испании. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные министерства экологической трансформации и демографических проблем.

LuidmilaKot Жара

Отмечается, что максимальная дневная температура в среднем на 2,4 градуса превысила норму. Также июнь 2022 года стал пятым самым сухим месяцем в XXI веке.

Отмечается, что прошлый месяц 2022 года уступил показателям июня в 2017, 2003 и 2005 годах.