Тегеран, , 08:44 — REGNUM 6 июля министр иностранных дел Ирана заявил в твиттере, что Соединенные Штаты должны выбирать между прочной ядерной сделкой и своими односторонними требованиями. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Амир Абдоллахиан заявил, что ранее у него состоялся телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.

«Соглашение возможно только на основе взаимопонимания и интересов», — заявил министр иностранных дел, отметив, что Иран по-прежнему готов вести переговоры о прочном и долгосрочном соглашении.

«США должны решить, хочет ли страна сделки или все же она будет настаивать на соблюдении своих односторонних требований», — сообщил иранский дипломат, подчеркнув, что наличие и того, и другого является «взаимоисключающим».

Иран и США провели двухдневные непрямые переговоры в Дохе (Катар) на прошлой неделе после визита Борреля в Тегеран.

В ходе переговоров при содействии заместителя главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора Иран представил свою инициативу по нерешенным вопросам, а США изложили свои замечания.