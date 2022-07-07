Тегеран, , 08:20 — REGNUM 5 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал к немедленному освобождению Хамида Нури, бывшего иранского чиновника, арестованного в Швеции по совершенно необоснованным обвинениям, выдвинутым террористической группировкой Организации моджахедов-и-Хальк (MKO). Об этом сообщило иранское агентство IRNA,

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Амира Абдоллахиан сделал это замечание во время телефонного разговора, состоявшегося со своей шведской коллегой Энн Линде.

Как подчеркнул иранский дипломат, долгосрочные отношения между Тегераном и Стокгольмом не должны быть затронуты пропагандой или необоснованными обвинениями и мерами, принятыми террористической группой, чьи преступления против иранской нации очевидны.

Сообщается, что, хотя Хамид Нури содержится под стражей в Швеции уже около трех лет, при этом его длительный судебный процесс уже завершился, однако он по-прежнему содержится в одиночной камере и не имеет доступа к медицине. Кроме того, были введены жесткие ограничения на его контакты с семьей.

По данным IRNA, права Нури, который был арестован в Швеции по необоснованным обвинениям MKO, регулярно нарушаются.