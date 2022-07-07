Тегеран, 7 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 5 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал к немедленному освобождению Хамида Нури, бывшего иранского чиновника, арестованного в Швеции по совершенно необоснованным обвинениям, выдвинутым террористической группировкой Организации моджахедов-и-Хальк (MKO). Об этом сообщило иранское агентство IRNA,

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Амира Абдоллахиан сделал это замечание во время телефонного разговора, состоявшегося со своей шведской коллегой Энн Линде.

Как подчеркнул иранский дипломат, долгосрочные отношения между Тегераном и Стокгольмом не должны быть затронуты пропагандой или необоснованными обвинениями и мерами, принятыми террористической группой, чьи преступления против иранской нации очевидны.

Сообщается, что, хотя Хамид Нури содержится под стражей в Швеции уже около трех лет, при этом его длительный судебный процесс уже завершился, однако он по-прежнему содержится в одиночной камере и не имеет доступа к медицине. Кроме того, были введены жесткие ограничения на его контакты с семьей.

По данным IRNA, права Нури, который был арестован в Швеции по необоснованным обвинениям MKO, регулярно нарушаются.