Чита, , 06:59 — REGNUM На федеральной трассе Чита — Забайкальск в результате столкновения на легковой автомобиль упал автокран, погибли два человека и ещё двое пострадали. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, трагедия произошла утром 7 июля на 212-м километре федеральной автодороги Чита — Забайкальск. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части №2 посёлка Могойтуй.

пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю «В результате столкновения произошло падение автокрана с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda Stepwgn, в котором находились восемь человек. В результате ДТП два человека погибли, ещё двое, в том числе один ребёнок, травмированы».

Из минивэна были вызволены три пассажира, зажатые повреждёнными конструкциями. Пострадавшего ребёнка экстренно доставили в Агинскую центральную районную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на Большом Каменном мосту в центре Москвы.

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