Мадрид, 7 июля 2022, 06:58 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил с официальным визитом Всемирную торговую организацию, где встретился с генеральным директором Нгози Оконджо-Ивеалой, чтобы обсудить ход работы организации. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что стороны обсудили последние торговые соглашения, достигнутые на XII Министерской конференции организации.
В частности, речь шла о продлении моратория на тарифы для электронной коммерческой деятельности и ослабление функционала патентов на вакцины от COVID-19.