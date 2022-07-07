Мадрид, 7 июля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил с официальным визитом Всемирную торговую организацию, где встретился с генеральным директором Нгози Оконджо-Ивеалой, чтобы обсудить ход работы организации. Об этом пишет агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

Отмечается, что стороны обсудили последние торговые соглашения, достигнутые на XII Министерской конференции организации.

В частности, речь шла о продлении моратория на тарифы для электронной коммерческой деятельности и ослабление функционала патентов на вакцины от COVID-19.