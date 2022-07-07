Токио, , 06:58 — REGNUM Две девочки-подростка пострадали в результате нападения на них вооружённого ножом мужчины в японском городе Сэндай. Об этом 7 июля сообщает агентство Kyodo.

Нападение с ножом Pixabay.com

По предварительной информации, злоумышленник напал на школьниц рано утром, на одной из улиц города Сэндай, расположенного на северо-востоке Японии. Девочки были госпитализированы в ближайшую больницу, уточняется, что одна из них находится в тяжёлом состоянии.

Подозреваемый в нападении на подростков задержан. По словам задержанного, он хотел убить девочек, хотя не был знаком с ними. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту нападения на детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте в Австралии членов религиозной организации после гибели девочки, которой отказывали в жизненно важных лекарствах.

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