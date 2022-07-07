Берлин, , 06:55 — REGNUM Ежегодные военные учения Dynamic Front с участием около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО и партнеров альянса, стартовали в Германии. Об этом сообщается на сайте оперативного объединения сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF).

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Маневры продлятся до 24 июля. В них участвуют 1800 американских военнослужащих и 1200 военных из других стран. Для участия в мероприятии своих представителей отправили Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция, Польша, Финляндия, Грузия, Эстония и ряд других государств.

С 18 по 23 июля на учебном полигоне армии США Графенвер в Баварии планируется провести стрельбы. В них задействуют около 80 артиллерийских систем стран-участниц Dynamic Front.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня Япония и США провели совместные учения военно-воздушных сил над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

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