Владивосток, , 06:53 — REGNUM Поликлинику в селе Михайловка начнут строить в этом году по федеральной программе модернизации первичного звена. Она будет обслуживать почти 32 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Поликлиника Mos.ru

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На строительство новой поликлиники предусмотрено 563,6 млн рублей, объем работ — 6,8 тыс. кв. метров.

Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену и 15 коек дневного стационара. Сдать объект планируют к 2025 году.

Отмечается, что в этом году в Приморье начнется строительство 13 капитальных медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Москвы в районе Ховрино после реконструкции открылся филиал №5 поликлиники №45.