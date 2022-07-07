Мадрид, , 06:54 — REGNUM Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заверил, что «нет никакого бойкота» со стороны городского совета столицы в отношении празднования ЛГБТ-парада в городе. Об этом пишет агентство EFE.

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также высказался за то, чтобы «не создавать споров или искусственных разногласий» в связи с мероприятием.

Так он ответил на вопрос журналистов об отмене концертов, запланированных на одной из площадей города, из-за сообщений о неблагоприятной обстановке, связанной с вопросами безопасности.