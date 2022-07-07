Тында, Амурская область, , 07:02 — REGNUM Женщина из города Тында Амурской области спасла подростка, которого уносило течение реки. Этот мальчик выжил, другой — погиб, сообщило ИА Amur. life.

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На середину реки Тында двоих мальчиков унесло течением 3 июля. Они кричали, просили их спасти, и двое отдыхающих на берегу бросились за ними в воду. Одного ребёнка вытащить не удалось, он утонул.

«Мы отдыхали около моста и уже собрались уходить домой, когда увидели проплывающих мимо нас двоих мальчиков. Они кричали «спасите». На берегу в этот момент был еще мужчина, он как раз купаться собрался. Мы оба бросились в воду. Он поплыл к одному мальчику, я ко второму», — рассказала жительница Тынды.

Она призналась, что сама плавает плохо, но смогла поднырнуть под ребёнка, перевернуть его на спину и дотащить до берега. Мальчик наглотался воды и с трудом дышал, женщина оказала ему первую помощь. Когда приехала скорая, мальчик уже пришёл в себя и его жизни ничего не угрожало.

До второго ребёнка, который тонул, мужчина не доплыл, его тело 4 июля достали из воды спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшему Никите было 11 лет. Мальчики плыли в шести метрах от берега.