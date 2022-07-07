Москва, , 06:51 — REGNUM Современная Россия должна совершить такой же поворот, какой был осуществлен Сталиным на XV-й конференции ВКП (б), а именно — отказ от троцкистского вхождения в Запад в пользу построения самодостаточной страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Сергей Кургинян Андрей Алексеев © Красная Весна

«Мы знаем один очень близкий к нам пример, когда были сменяны элиты. Это даже не 37-й год, где было много безумия. Где-то было эффективно, а где-то безумно. У меня деда расстреляли в процессе. Но смысл здесь в другом — это была дискуссия троцкизма и сталинизма. На 15-й партийной конференции и потом. Тогда все это решалось, тогда закладывалось будущее — коллективизация и даже 37-й год. Тогда, когда было сказано, что нам осталось 10 лет, нам надо развернуться, или нас сомнут», — заявил Кургинян.

Дискуссия заключалась в том, является ли самодостаточной победившая советская Россия, и должна ли она идти своим путем и вести за собой человечество, или же главной ее задачей является вхождение в Европу и там раствориться с более продвинутыми и разными странами, которые почему-то вдруг перейдут к коммунизму.

«Это же была дискуссия между Троцким и Сталиным . И Сталин победил в этой дискуссии, не имея в своих руках никакого НКВД и прочих возможностей. Он ораторски победил. Мощью интеллекта, применяемых доводов, а также реальностью. Захлебнулось там все на Западе. Скажите, пожалуйста, разве большевистская элита была полностью отменена, когда она перешла от троцкизма к сталинизму? Нет же! Что-то было отменено — Троцкий уехал, прошли процессы борьбы с троцкизмом. Там ведь больше было, вхожденчество троцкистское все время предполагало, что мы дружим с Германией и так далее… Поэтому, частично элита была отменена, но большая часть была оставлена», — добавил политолог.

По его словам, большая часть элиты — от маршалов до политбюро осталось, включая самого Сталина. Почему же, понимая все это, зная, что все так и произошло, а также осознавая, что XXI век дает гораздо более гибкие технологии, чем предыдущий в отсталой стране, современная власть не хочет взять этот пример методологически на вооружение? Задал такой вопрос Кургинян действующей элите и власти.

Он подчеркнул, что и тогда, и сейчас вопрос кроется в том, какая нам нужна страна, именно под эти цели применяются средства. Тогда нужна страна была построена, и она выдержала войну, подняв флаг над Рейхстагом. И нечто сходное предстоит сделать и в современной России самым мягких из всех возможных способов.