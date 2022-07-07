Москва, 7 июля 2022, 06:51 — REGNUM Современная Россия должна совершить такой же поворот, какой был осуществлен Сталиным на XV-й конференции ВКП (б), а именно — отказ от троцкистского вхождения в Запад в пользу построения самодостаточной страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Дискуссия заключалась в том, является ли самодостаточной победившая советская Россия, и должна ли она идти своим путем и вести за собой человечество, или же главной ее задачей является вхождение в Европу и там раствориться с более продвинутыми и разными странами, которые почему-то вдруг перейдут к коммунизму.
По его словам, большая часть элиты — от маршалов до политбюро осталось, включая самого Сталина. Почему же, понимая все это, зная, что все так и произошло, а также осознавая, что XXI век дает гораздо более гибкие технологии, чем предыдущий в отсталой стране, современная власть не хочет взять этот пример методологически на вооружение? Задал такой вопрос Кургинян действующей элите и власти.
Он подчеркнул, что и тогда, и сейчас вопрос кроется в том, какая нам нужна страна, именно под эти цели применяются средства. Тогда нужна страна была построена, и она выдержала войну, подняв флаг над Рейхстагом. И нечто сходное предстоит сделать и в современной России самым мягких из всех возможных способов.