Сеул, , 06:51 — REGNUM Три рыбацких лодки загорелись у причала в порту острова Чеджу в Южной Корее, сообщает агентство Рёнхап.

Пожар Pixabay.com

По его данным, пожар начался в порту Халлим на одном из судов, а затем огонь распространился на две других лодки. Спасателям удалось спасти одного человека. Тушение пожара продолжается, сведений о пострадавших пока не поступало. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Амурском заливе загорелось рыболовное судно «Икларанд». С борта эвакуировали 17 членов экипажа, один из моряков пострадал. Погибших при происшествии не было.