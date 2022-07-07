Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Тбилисский градоначальник Каха Каладзе назвал грузинских оппозиционеров «пророссийскими», сообщает 6 ииюля грузиниский телеканал «TV Пирвели».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Каладзе считает основную оппозиционную партию Грузии — «Единое национальное движение», созданную Михаилом Саакашвили, пророссийски ориентированной. Однако, по словам Каладзе, запрет такой партии, равно, как и других «пророссийских» организаций, может рассматриваться только в соответствии с законом.

«Не имеет значения, кто какую партию представляет. Если их действия противоречат конституции, противоречат закону, конечно, запрет должен рассматриваться в рамках закона. Те, кто разжигает ненависть, это «Единое национальное движение» и его сателлиты, вот мой ответ», — сказал Каладзе.

Напомним, что обвинение политических оппонентов в «пророссийскости» является чрезвычайно распространённым в Грузии.