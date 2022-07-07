Барселона, Испания, 7 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Глава администрации премьер-министра Испании Феликс Боланьос и его коллега из Каталонии Лаура Вилагра встретятся в Барселоне, чтобы подготовить следующую встречу между председателями правительства страны и каталонского Женералитата. Об этом пишет агентство EFE.

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Также стороны обсудят прогресс в возобновлении переговорного процесса между властями страны и руководством Каталонии.

Источники агентства из Женералитата и дворца Монклоа подтвердили, что после встречи 22 июня в Мадриде Педро Санчес и Пере Арагонес встретятся снова, на этот раз в Барселоне, а затем дадут совместную пресс-конференцию.